La definizione e la soluzione di: Si addobbano a Viareggio per Carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Si addobbano a viareggio per carnevale: addobbo a viaggio per carnevale" Curiosità su: addobbo a viaggio per carnevale" Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre e marino, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. I carri armati tradizionalmente si suddividono in carri armati leggeri, medi, pesanti e superpesanti. Questa tipologia di mezzo militare venne utilizzato in un campo di battaglia per la prima volta nella battaglia della Somme, durante la prima guerra mondiale. Italiano Sostantivo, forma flessa carri m pl plurale di carro Sillabazione càr | ri Etimologia / Derivazione vedi carro Sinonimi carretti, traini, vetture, vagoni, furgoni, autocarri, camion

carrettate, vagonate

barrocci, calessi, carrozze, carrozzoni Alterati (diminutivo) carretti, carrette, carrelli

Altre risposte : carri; addobbano; viareggio; carnevale;