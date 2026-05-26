Prendersi un raffreddore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendersi un raffreddore' è 'Buscarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BUSCARSI
Perchè la soluzione è Buscarsi? Quando ci si busca un raffreddore, si sente il naso chiuso, la gola infiammata e si tossisce spesso. È un fastidio comune che si trasmette facilmente tra persone vicine. Basta un colpo d’aria o un contatto per sentirsi improvvisamente poco bene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prendersi un raffreddore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Buscarsi
La soluzione associata alla definizione "Prendersi un raffreddore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Buscarsi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Prendersi un raffreddore
- Risposta: BUSCARSI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Buscarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prendersi un raffreddore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Copioso scolo nasale tipico del raffreddore Esagera nel prendersi confidenza Prendersi gioco Prendersi cura di se stesso Prendersi a pedate
Altre definizioni collegate
Con prendersi: Prendersi cura come di un amicizia o un interesse
Con raffreddore: Un raffreddore spesso di tipo epidemico