Prendersi un raffreddore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendersi un raffreddore' è 'Buscarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUSCARSI

Perchè la soluzione è Buscarsi? Quando ci si busca un raffreddore, si sente il naso chiuso, la gola infiammata e si tossisce spesso. È un fastidio comune che si trasmette facilmente tra persone vicine. Basta un colpo d’aria o un contatto per sentirsi improvvisamente poco bene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prendersi un raffreddore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Buscarsi

La soluzione associata alla definizione "Prendersi un raffreddore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Buscarsi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Prendersi un raffreddore

Prendersi un raffreddore Risposta: BUSCARSI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna U Udine S Savona C Como A Ancona R Roma S Savona I Imola

La soluzione 'Buscarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prendersi un raffreddore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.