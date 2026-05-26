Prendersi un raffreddore

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendersi un raffreddore' è 'Buscarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUSCARSI

Perchè la soluzione è Buscarsi? Quando ci si busca un raffreddore, si sente il naso chiuso, la gola infiammata e si tossisce spesso. È un fastidio comune che si trasmette facilmente tra persone vicine. Basta un colpo d’aria o un contatto per sentirsi improvvisamente poco bene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prendersi un raffreddore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Buscarsi

La soluzione associata alla definizione "Prendersi un raffreddore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Buscarsi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Prendersi un raffreddore
  • Risposta: BUSCARSI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: B_______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna
U Udine
S Savona
C Como
A Ancona
R Roma
S Savona
I Imola

La soluzione 'Buscarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prendersi un raffreddore". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Copioso scolo nasale tipico del raffreddore Esagera nel prendersi confidenza Prendersi gioco Prendersi cura di se stesso Prendersi a pedate 

Altre definizioni collegate

Con prendersi: Prendersi cura come di un amicizia o un interesse 

Con raffreddore: Un raffreddore spesso di tipo epidemico 