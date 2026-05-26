Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti' è 'Stangata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STANGATA

Vuoi approfondire la risposta Stangata? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Stangata'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stangata

La definizione "Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stangata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti
  • Risposta: STANGATA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
A Ancona
N Napoli
G Genova
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Stangata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Prelievo fiscale che esaspera i contribuenti Servizio di consultazione online per i contribuenti Compenso previsto nel contratto di commissione Identifica i contribuenti Li consultano i contribuenti 

Altre definizioni collegate

Con prelievo: Si fa dopo il prelievo: del sangue 

Con previsto: È previsto dall Art 158 del Codice della strada 

Con esaspera: Prelievo fiscale che esaspera i contribuenti 