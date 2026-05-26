Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti
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SOLUZIONE: STANGATA
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Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stangata
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti
- Risposta: STANGATA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Stangata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con prelievo: Si fa dopo il prelievo: del sangue
Con previsto: È previsto dall Art 158 del Codice della strada
Con esaspera: Prelievo fiscale che esaspera i contribuenti