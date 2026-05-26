Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti' è 'Stangata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STANGATA

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Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stangata

La definizione "Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stangata'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti

Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti Risposta: STANGATA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona T Torino A Ancona N Napoli G Genova A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Stangata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un prelievo non previsto che esaspera i contribuenti". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.