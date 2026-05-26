Le poesie di Marziale

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le poesie di Marziale' è 'Epigrammi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPIGRAMMI

Perchè la soluzione è Epigrammi? Le poesie di Marziale sono famose per i loro brevi e pungenti epigrammi. Questi componimenti catturano momenti di vita quotidiana con ironia e sagacia, lasciando un'impressione immediata e incisiva. La loro forza sta nella capacità di comunicare molto in poche parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le poesie di Marziale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Epigrammi

Per risolvere la definizione "Le poesie di Marziale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Epigrammi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Le poesie di Marziale
  • Risposta: EPIGRAMMI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: E________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli
P Padova
I Imola
G Genova
R Roma
A Ancona
M Milano
M Milano
I Imola

La soluzione 'Epigrammi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le poesie di Marziale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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