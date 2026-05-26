Le poesie di Marziale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le poesie di Marziale' è 'Epigrammi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EPIGRAMMI
Perchè la soluzione è Epigrammi? Le poesie di Marziale sono famose per i loro brevi e pungenti epigrammi. Questi componimenti catturano momenti di vita quotidiana con ironia e sagacia, lasciando un'impressione immediata e incisiva. La loro forza sta nella capacità di comunicare molto in poche parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le poesie di Marziale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Epigrammi
Per risolvere la definizione "Le poesie di Marziale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Epigrammi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le poesie di Marziale
- Risposta: EPIGRAMMI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: E________
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Epigrammi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le poesie di Marziale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Anton poeta sloveno autore del volumetto di poesie Ballate e romanze Ispirate poesie Poesie classiche Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine Canzoniere di raccolta di poesie spagnole
Altre definizioni collegate
Con poesie: Poesie liriche ispirate
Con marziale: Arte marziale nipponica