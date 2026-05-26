III re d Inghilterra

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'III re d Inghilterra' è 'Carlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARLO

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III re d Inghilterra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carlo

Se la definizione "III re d Inghilterra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carlo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: III re d Inghilterra
  • Risposta: CARLO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Carlo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "III re d Inghilterra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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