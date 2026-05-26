III re d Inghilterra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'III re d Inghilterra' è 'Carlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARLO

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III re d Inghilterra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carlo

Se la definizione "III re d Inghilterra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carlo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: III re d Inghilterra

III re d Inghilterra Risposta: CARLO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma L Livorno O Otranto

La soluzione 'Carlo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "III re d Inghilterra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.