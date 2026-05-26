Arnesi usati dai mastri carrai

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Arnesi usati dai mastri carrai' è 'Asce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCE

Perchè la soluzione è Asce? Gli asce sono strumenti fondamentali per i mastri carrai, utili per modellare e lavorare il legno con precisione. Con diverse forme e dimensioni, permettono di scolpire e rifinire i pezzi, facilitando il lavoro artigianale e la creazione di strutture robuste e funzionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Arnesi usati dai mastri carrai nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asce

Questa pagina è dedicata alla definizione "Arnesi usati dai mastri carrai" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asce'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Arnesi usati dai mastri carrai
  • Risposta: ASCE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
S Savona
C Como
E Empoli

La soluzione 'Asce' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Arnesi usati dai mastri carrai". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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