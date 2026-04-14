Sono usati per auscultare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono usati per auscultare' è 'Stetoscopi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STETOSCOPI

Perché la soluzione è Stetoscopi? Gli strumenti utilizzati per ascoltare i suoni prodotti dal corpo umano durante le visite mediche sono chiamati stetoscopi. Questi dispositivi permettono ai medici di ascoltare i battiti cardiaci, i rumori respiratori e altri suoni interni, facilitando la diagnosi di eventuali problemi di salute. La loro progettazione prevede tubi flessibili e cuffie che si adattano alle orecchie dell’operatore, garantendo un ascolto preciso e dettagliato. La loro importanza nella pratica clinica è fondamentale per valutare lo stato di salute dei pazienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono usati per auscultare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sono usati per auscultare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Stetoscopi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono usati per auscultare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono usati per auscultare" conferma che la soluzione 'Stetoscopi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Stetoscopi

S Savona T Torino E Empoli T Torino O Otranto S Savona C Como O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono usati per auscultare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stetoscopi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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