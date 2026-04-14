Sono usati per auscultare
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono usati per auscultare' è 'Stetoscopi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STETOSCOPI
Perché la soluzione è Stetoscopi? Gli strumenti utilizzati per ascoltare i suoni prodotti dal corpo umano durante le visite mediche sono chiamati stetoscopi. Questi dispositivi permettono ai medici di ascoltare i battiti cardiaci, i rumori respiratori e altri suoni interni, facilitando la diagnosi di eventuali problemi di salute. La loro progettazione prevede tubi flessibili e cuffie che si adattano alle orecchie dell’operatore, garantendo un ascolto preciso e dettagliato. La loro importanza nella pratica clinica è fondamentale per valutare lo stato di salute dei pazienti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono usati per auscultare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Sono usati per auscultare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Stetoscopi
Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono usati per auscultare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono usati per auscultare" conferma che la soluzione 'Stetoscopi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Stetoscopi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono usati per auscultare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stetoscopi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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