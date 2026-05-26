L addio di Pedro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L addio di Pedro' è 'Adiós'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADIÓS

Perchè la soluzione è Adiós? Pedro si allontana con un sorriso triste, lasciando dietro di sé ricordi e emozioni profonde. La sua partenza è un momento di riflessione, un saluto che porta con sé un senso di nostalgia e speranza per nuovi inizi. ADIÓS si trasforma in un gesto di affetto sincero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L addio di Pedro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adiós

Se la definizione "L addio di Pedro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Adiós'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L addio di Pedro

L addio di Pedro Risposta: ADIÓS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona D Domodossola I Imola Ó - S Savona

La soluzione 'Adiós' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L addio di Pedro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.