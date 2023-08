Un Pedro tra i poeti spagnoli del primo Novecento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Pedro tra i poeti spagnoli del primo Novecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALINAS

Significato/Curiosita : Un pedro tra i poeti spagnoli del primo novecento

Modello dai poeti spagnoli del xx secolo. il poema de alexandre, di juan lorenzo de astorga, è invece opera rilevante per ricostruire la natura del sapere... File su salinas (en) sito ufficiale, su ci.salinas.ca.us. (en) salinas, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) salinas (insediamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

