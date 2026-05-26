L uomo ne ha dodici paia

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L uomo ne ha dodici paia' è 'Costole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTOLE

Perchè la soluzione è Costole? Le costole sono ossa che proteggono gli organi interni e si collegano alla colonna vertebrale. L’uomo ne possiede dodici paia, formando una gabbia toracica robusta e flessibile. Queste ossa sono fondamentali per la respirazione e il sostegno del busto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L uomo ne ha dodici paia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costole

In presenza della definizione "L uomo ne ha dodici paia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Costole'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L uomo ne ha dodici paia
  • Risposta: COSTOLE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
S Savona
T Torino
O Otranto
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Costole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L uomo ne ha dodici paia". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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