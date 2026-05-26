L uomo ne ha dodici paia
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SOLUZIONE: COSTOLE
Perchè la soluzione è Costole? Le costole sono ossa che proteggono gli organi interni e si collegano alla colonna vertebrale. L’uomo ne possiede dodici paia, formando una gabbia toracica robusta e flessibile. Queste ossa sono fondamentali per la respirazione e il sostegno del busto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L uomo ne ha dodici paia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costole
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L uomo ne ha dodici paia
- Risposta: COSTOLE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Costole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L uomo ne ha dodici paia". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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