L uomo ne ha dodici paia

Home / Soluzioni Cruciverba / L uomo ne ha dodici paia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L uomo ne ha dodici paia' è 'Costole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTOLE

Perchè la soluzione è Costole? Le costole sono ossa che proteggono gli organi interni e si collegano alla colonna vertebrale. L’uomo ne possiede dodici paia, formando una gabbia toracica robusta e flessibile. Queste ossa sono fondamentali per la respirazione e il sostegno del busto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Costole' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

L uomo ne ha dodici paia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costole

In presenza della definizione "L uomo ne ha dodici paia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Costole'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L uomo ne ha dodici paia

L uomo ne ha dodici paia Risposta: COSTOLE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como O Otranto S Savona T Torino O Otranto L Livorno E Empoli

La soluzione 'Costole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L uomo ne ha dodici paia". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.