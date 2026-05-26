Sopportò dodici fatiche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sopportò dodici fatiche' è 'Ercole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERCOLE

Perchè la soluzione è Ercole? Ercole è noto per aver affrontato dodici grandi sfide, dimostrando forza e coraggio. Le sue imprese sono rimaste nella memoria come esempio di determinazione e resistenza. Ogni prova affrontata ha contribuito a costruire la leggenda di un eroe leggendario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sopportò dodici fatiche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ercole

La soluzione associata alla definizione "Sopportò dodici fatiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ercole'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sopportò dodici fatiche

Sopportò dodici fatiche Risposta: ERCOLE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: E_____

E_____ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli R Roma C Como O Otranto L Livorno E Empoli

La soluzione 'Ercole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sopportò dodici fatiche". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.