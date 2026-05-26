Sopportò dodici fatiche
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SOLUZIONE: ERCOLE
Perchè la soluzione è Ercole? Ercole è noto per aver affrontato dodici grandi sfide, dimostrando forza e coraggio. Le sue imprese sono rimaste nella memoria come esempio di determinazione e resistenza. Ogni prova affrontata ha contribuito a costruire la leggenda di un eroe leggendario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sopportò dodici fatiche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ercole
La soluzione associata alla definizione "Sopportò dodici fatiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ercole'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sopportò dodici fatiche
- Risposta: ERCOLE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: E_____
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ercole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sopportò dodici fatiche". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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