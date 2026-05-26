Uno dei tre colori primari

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uno dei tre colori primari' è 'Giallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIALLO

Perchè la soluzione è Giallo? Il giallo è uno dei colori primari che cattura subito l’attenzione con la sua luminosità. Spesso associato al sole e alla felicità, si trova in molti oggetti quotidiani. La sua presenza rende ogni scena più vivace e allegra, portando energia e calore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno dei tre colori primari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giallo

La soluzione associata alla definizione "Uno dei tre colori primari" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giallo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uno dei tre colori primari
  • Risposta: GIALLO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: G_____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
A Ancona
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Giallo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno dei tre colori primari". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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