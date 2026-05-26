Uno dei tre colori primari
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SOLUZIONE: GIALLO
Perchè la soluzione è Giallo? Il giallo è uno dei colori primari che cattura subito l’attenzione con la sua luminosità. Spesso associato al sole e alla felicità, si trova in molti oggetti quotidiani. La sua presenza rende ogni scena più vivace e allegra, portando energia e calore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno dei tre colori primari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giallo
La soluzione associata alla definizione "Uno dei tre colori primari" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giallo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uno dei tre colori primari
- Risposta: GIALLO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Giallo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno dei tre colori primari". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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