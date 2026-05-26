Uno dei massimi esponenti del dadaismo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno dei massimi esponenti del dadaismo' è 'Hans Arp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HANS ARP

Perchè la soluzione è Hans Arp? Hans Arp è stato uno dei protagonisti più importanti del dadaismo, movimento artistico che ha sfidato le convenzioni tradizionali. La sua creatività si esprimeva attraverso sculture e collage, portando innovazione e un tocco di ironia nel mondo dell’arte. La sua influenza si sente ancora oggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno dei massimi esponenti del dadaismo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Hans Arp

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno dei massimi esponenti del dadaismo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hans Arp'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uno dei massimi esponenti del dadaismo

Uno dei massimi esponenti del dadaismo Risposta: HANS ARP

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 4-3

4-3 Schema utile: H___ ___

H___ ___ Inizia con: H

H Finisce con: P

Le 7 lettere della soluzione

H Hotel A Ancona N Napoli S Savona A Ancona R Roma P Padova

La soluzione 'Hans Arp' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno dei massimi esponenti del dadaismo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.