Uno dei massimi esponenti del dadaismo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno dei massimi esponenti del dadaismo' è 'Hans Arp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: HANS ARP
Perchè la soluzione è Hans Arp? Hans Arp è stato uno dei protagonisti più importanti del dadaismo, movimento artistico che ha sfidato le convenzioni tradizionali. La sua creatività si esprimeva attraverso sculture e collage, portando innovazione e un tocco di ironia nel mondo dell’arte. La sua influenza si sente ancora oggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno dei massimi esponenti del dadaismo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Hans Arp
Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno dei massimi esponenti del dadaismo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hans Arp'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uno dei massimi esponenti del dadaismo
- Risposta: HANS ARP
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 4-3
- Schema utile: H___ ___
- Inizia con: H
- Finisce con: P
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Hans Arp' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno dei massimi esponenti del dadaismo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un architetto tra i massimi esponenti dell Art nouveau Lo stile di cui Bernini è uno dei massimi esponenti Opposti ai massimi Ha tra i suoi esponenti i registi Tony Richardson e John Schlesinger Si ripetono in dadaismo
Altre definizioni collegate
Con massimi: Fu uno dei massimi architetti del Barocco
Con esponenti: Ebbe fra i suoi esponenti Oldenburg e Lichtenstein
Con dadaismo: Lo Tzara esponente del dadaismo