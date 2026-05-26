Umiliata con indifferenza

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Umiliata con indifferenza' è 'Snobbata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SNOBBATA

Vuoi approfondire la risposta Snobbata? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Snobbata'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Umiliata con indifferenza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Snobbata

Quando la definizione "Umiliata con indifferenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Snobbata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Umiliata con indifferenza
  • Risposta: SNOBBATA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
N Napoli
O Otranto
B Bologna
B Bologna
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Snobbata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Umiliata con indifferenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Beffarda indifferenza Spinge all indifferenza Indifferenza nei rapporti affettivi Completa indifferenza Astuta indifferenza 

Altre definizioni collegate

Con indifferenza: Atteggiamento di indifferenza alle obiezioni 