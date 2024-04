La definizione e la soluzione di 11 lettere: Astuta indifferenza. NONCHALANCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Dua Lipa (Londra, 22 agosto 1995) è una cantautrice e compositrice britannica di etnia albanese del Kosovo. Formatasi culturalmente e musicalmente tra Londra e Priština, si fece conoscere intorno ai 14 anni con cover di brani noti diffuse tramite la piattaforma YouTube. Esordì sul mercato musicale nel 2015 per l'etichetta discografica Warner Records con il singolo Be the One, successivamente inserito nel suo primo album Dua Lipa (2017), da cui furono estratti i brani New Rules e IDGAF. Al 2018 risale la pubblicazione di One Kiss, collaborazione con il disc jockey Calvin Harris che si collocò al vertice di numerose classifiche. Future ...

noncuranza f (pl.: noncuranze)

(psicologia) mancanza di cura nello svolgere una qualunque attività

Sillabazione

non | cu | ràn | za

Pronuncia

IPA: /,nonku'rantsa/

Etimologia / Derivazione

derivazione di noncurante, deriva non e curante

Sinonimi

indifferenza, disinteresse, incuria, menefreghismo, negligenza, trascuratezza

Contrari

attenzione, interesse, diligenza

Termini correlati