Lo sono in genere i budini
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SOLUZIONE: TREMOLANTI
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Lo sono in genere i budini nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tremolanti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono in genere i budini
- Risposta: TREMOLANTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: T_________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Tremolanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono in genere i budini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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Con genere: Il genere televisivo dei serial e degli sceneggiati
Con budini: Producono panna e budini