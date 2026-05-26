Lo sono in genere i budini

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono in genere i budini' è 'Tremolanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREMOLANTI

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Lo sono in genere i budini nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tremolanti

In presenza della definizione "Lo sono in genere i budini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tremolanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sono in genere i budini

Lo sono in genere i budini Risposta: TREMOLANTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: T_________

T_________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

T Torino R Roma E Empoli M Milano O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Tremolanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono in genere i budini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.