Lo sono in genere i budini

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono in genere i budini' è 'Tremolanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREMOLANTI

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Lo sono in genere i budini nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tremolanti

In presenza della definizione "Lo sono in genere i budini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tremolanti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono in genere i budini
  • Risposta: TREMOLANTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: T_________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
E Empoli
M Milano
O Otranto
L Livorno
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Tremolanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono in genere i budini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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