Racchiudere in sé
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Racchiudere in sé' è 'Contenere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTENERE
Perché la soluzione è Contenere? Quando qualcosa racchiude in sé molteplici significati o elementi, si può dire che contiene un mondo intero dentro. È come una scatola magica che custodisce segreti e ricordi, o un cuore che ospita emozioni profonde. Questa capacità di contenere permette di conservare e condividere valori, storie e sentimenti. Alla fine, tutto ciò che racchiude in sé diventa un rifugio per ciò che è prezioso e insostituibile.
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Racchiudere in sé nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Contenere
Quando la definizione "Racchiudere in sé" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contenere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Racchiudere in sé
- Risposta: CONTENERE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Contenere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Racchiudere in sé". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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