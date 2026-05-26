Li occupano i natanti nei porti turistici
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Li occupano i natanti nei porti turistici' è 'Posti Barca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POSTI BARCA
Perchè la soluzione è Posti Barca? I posti barca sono gli spazi destinati alle imbarcazioni nei porti turistici. Sono fondamentali per ormeggiare in sicurezza e godersi una giornata in mare. La disponibilità di questi spazi varia a seconda delle dimensioni delle imbarcazioni e della capacità del porto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li occupano i natanti nei porti turistici nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Posti Barca
La definizione "Li occupano i natanti nei porti turistici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Posti Barca'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Li occupano i natanti nei porti turistici
- Risposta: POSTI BARCA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 5-5
- Schema utile: P____ _____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Posti Barca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li occupano i natanti nei porti turistici". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Li occupano i candidati eletti Li occupano i viaggiatori Li occupano i deputati Seggi Li occupano i deputati Lo si prenota nei porti turistici
Altre definizioni collegate
Con occupano: Le discipline religiose che si occupano di Dio
Con natanti: Materiale per natanti
Con porti: Lo proclamò Napoleone impedendo alle navi provenienti dal Regno Unito di attraccare nei porti francesi