Li occupano i natanti nei porti turistici

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Li occupano i natanti nei porti turistici' è 'Posti Barca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTI BARCA

Perchè la soluzione è Posti Barca? I posti barca sono gli spazi destinati alle imbarcazioni nei porti turistici. Sono fondamentali per ormeggiare in sicurezza e godersi una giornata in mare. La disponibilità di questi spazi varia a seconda delle dimensioni delle imbarcazioni e della capacità del porto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li occupano i natanti nei porti turistici nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Posti Barca

La definizione "Li occupano i natanti nei porti turistici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Posti Barca'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Li occupano i natanti nei porti turistici
  • Risposta: POSTI BARCA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 5-5
  • Schema utile: P____ _____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
S Savona
T Torino
I Imola
 
B Bologna
A Ancona
R Roma
C Como
A Ancona

La soluzione 'Posti Barca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li occupano i natanti nei porti turistici". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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