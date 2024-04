La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo si prenota nei porti turistici. POSTO BARCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Pronome

Significato e Curiosità su: Un posto al sole è una soap opera italiana, in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996.Ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva.

she 3a pers. f sing, nominativo (complemento oggetto her, riflessivo herself, possessivo her, pron possessivo hers)

in funzione di soggetto: ella, lei She knows how to dance. — (Ella) sa ballare.

— (Ella) sa ballare. Does she speak Italian — (Ella) parla italiano essa, pronome usato al posto di una barca, paese, o animale (femmine) She is a beautiful boat, isn't she — È una bella barca, no

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

(UK) IPA: /i/

IPA: (US) IPA: /i/

Etimologia / Derivazione

Dall'anglosassone "seo"

Termini correlati

he m

it n