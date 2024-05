La Soluzione ♚ Un mistico danzatore rotante islamico La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DERVISCIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DERVISCIO

Significato della soluzione per: Un mistico danzatore rotante islamico Col termine derviscio (in persiano e arabo darwish, lett. «povero», «monaco mendicante») si indicano i discepoli di alcune confraternite islamiche (uruq; al sing., ariqa) che, per il loro difficile cammino di ascesi e di salvazione, sono chiamati a distaccarsi nell'animo dalle passioni mondane e, per conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo. Si tratta di un termine afferente a molte generiche confraternite islamiche sufi, anche se tendenzialmente ci si riferisce alla ariqa Mawlawiyya/Mevleviyè. Italiano: Sostantivo: derviscio m sing(pl.: dervisci) . Termine usato in Europa a partire dal sec. 17° per indicare l’affiliato alle confraternite religiose musulmane. Dervisci rotanti, quelli che perseguono l'unione mistica con Dio mediante una particolare forma di danza, nella quale ruotano vorticosamente su sé stessi fino a raggiungere uno stato di trance... Sul finire del sec. XIX, nome dato in Egitto ai seguaci del Mahdi sudanese promotore della rivolta anticolonialista che ebbe come principale teatro di guerra il Sudan.

