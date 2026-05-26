Logorato stremato

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Logorato stremato' è 'Massacrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSACRATO

Perchè la soluzione è Massacrato? Dopo una lunga giornata di lavoro, si sente spesso il corpo stanco e la mente esausta, come se fosse stata massacrata. La sensazione di essere logorato e stremato si fa sentire, lasciando il corpo senza energie e la mente priva di slancio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Logorato stremato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Massacrato

La definizione "Logorato stremato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Massacrato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Logorato stremato
  • Risposta: MASSACRATO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: M_________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
S Savona
S Savona
A Ancona
C Como
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Massacrato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Logorato stremato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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