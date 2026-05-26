Logorato stremato

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Logorato stremato' è 'Massacrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSACRATO

Perchè la soluzione è Massacrato? Dopo una lunga giornata di lavoro, si sente spesso il corpo stanco e la mente esausta, come se fosse stata massacrata. La sensazione di essere logorato e stremato si fa sentire, lasciando il corpo senza energie e la mente priva di slancio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Logorato stremato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Massacrato

La definizione "Logorato stremato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Massacrato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Logorato stremato

Logorato stremato Risposta: MASSACRATO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: M_________

M_________ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

M Milano A Ancona S Savona S Savona A Ancona C Como R Roma A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Massacrato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Logorato stremato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.