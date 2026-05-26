Logorato stremato
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Logorato stremato' è 'Massacrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MASSACRATO
Perchè la soluzione è Massacrato? Dopo una lunga giornata di lavoro, si sente spesso il corpo stanco e la mente esausta, come se fosse stata massacrata. La sensazione di essere logorato e stremato si fa sentire, lasciando il corpo senza energie e la mente priva di slancio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Logorato stremato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Massacrato
La definizione "Logorato stremato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Massacrato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Logorato stremato
- Risposta: MASSACRATO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: M_________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Massacrato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Logorato stremato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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