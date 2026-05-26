Il Diddley del blues

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Il Diddley del blues' è 'Bo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BO

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Il Diddley del blues nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Bo

Quando la definizione "Il Diddley del blues" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il Diddley del blues
  • Risposta: BO
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: B_
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Le 2 lettere della soluzione

B Bologna
O Otranto

La soluzione 'Bo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Diddley del blues". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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