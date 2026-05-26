Si contrappone a malus
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si contrappone a malus' è 'Bonus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BONUS
Perchè la soluzione è Bonus? Un bonus è un premio o vantaggio che si riceve in aggiunta a quanto già si ha, spesso come incentivo o ricompensa. A differenza di un malus, che comporta uno svantaggio, il bonus porta benefici e opportunità di miglioramento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si contrappone a malus nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bonus
In presenza della definizione "Si contrappone a malus", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bonus'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si contrappone a malus
- Risposta: BONUS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Bonus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si contrappone a malus". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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