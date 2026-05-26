Si contrappone a malus

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si contrappone a malus' è 'Bonus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONUS

Perchè la soluzione è Bonus? Un bonus è un premio o vantaggio che si riceve in aggiunta a quanto già si ha, spesso come incentivo o ricompensa. A differenza di un malus, che comporta uno svantaggio, il bonus porta benefici e opportunità di miglioramento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si contrappone a malus nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bonus

In presenza della definizione "Si contrappone a malus", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bonus'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si contrappone a malus

Si contrappone a malus Risposta: BONUS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: B____

B____ Inizia con: B

B Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna O Otranto N Napoli U Udine S Savona

La soluzione 'Bonus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si contrappone a malus". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.