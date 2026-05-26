Si contrappone a malus

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si contrappone a malus' è 'Bonus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONUS

Perchè la soluzione è Bonus? Un bonus è un premio o vantaggio che si riceve in aggiunta a quanto già si ha, spesso come incentivo o ricompensa. A differenza di un malus, che comporta uno svantaggio, il bonus porta benefici e opportunità di miglioramento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Bonus'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si contrappone a malus nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bonus

In presenza della definizione "Si contrappone a malus", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bonus'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si contrappone a malus
  • Risposta: BONUS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: B____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna
O Otranto
N Napoli
U Udine
S Savona

La soluzione 'Bonus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si contrappone a malus". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si contrappone al sacro Si contrappone all alfa Si contrappone all analisi Si contrappone alla fantasia Si contrappone alla guerra 

Altre definizioni collegate

Con contrappone: Si contrappone al protagonista positivo 