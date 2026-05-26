Conforme all indole

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Conforme all indole' è 'Congeniale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONGENIALE

Perché la soluzione è Congeniale? Una caratteristica congeniale si adatta perfettamente alla personalità di qualcuno, rispecchiando la sua natura profonda. È come un tratto che nasce spontaneo, senza forzature, e si integra naturalmente nel carattere di una persona. Quando qualcosa è congeniale, si sente subito giusto e naturale, come se fosse scritto nel suo modo di essere. È una qualità che rende le interazioni più genuine e sincere.

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Conforme all indole nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Congeniale

In presenza della definizione "Conforme all indole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Congeniale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Conforme all indole
  • Risposta: CONGENIALE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
G Genova
E Empoli
N Napoli
I Imola
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Congeniale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Conforme all indole". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un indole che mette a dura prova la pazienza altrui Conforme alla regola Quella conforme non si distingue dall originale Per Copia Conforme Conforme adeguato 

Altre definizioni collegate

Con conforme: Appropriata, conforme 

Con indole: Indole scontrosa e ribelle 