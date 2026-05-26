Ha come simbolo chimico Es

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha come simbolo chimico Es' è 'Einsteinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EINSTEINIO

Perchè la soluzione è Einsteinio? L'einsteinio è un elemento chimico con simbolo Es. Si trova in natura in tracce e viene usato principalmente in ricerca scientifica. La sua presenza è importante per capire meglio le proprietà di alcuni materiali e le reazioni nucleari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Einsteinio'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ha come simbolo chimico Es nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Einsteinio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha come simbolo chimico Es" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Einsteinio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ha come simbolo chimico Es
  • Risposta: EINSTEINIO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: E_________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli
I Imola
N Napoli
S Savona
T Torino
E Empoli
I Imola
N Napoli
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Einsteinio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha come simbolo chimico Es". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha per simbolo chimico Rn Ha per simbolo chimico Th Ha come simbolo chimico Li Ha come simbolo chimico Er L elemento chimico che ha per simbolo Cs 

Altre definizioni collegate

Con simbolo: I fiori simbolo della festa della donna 

Con chimico: Tubetto del chimico impiegato per aspirare liquidi 