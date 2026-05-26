Ha come simbolo chimico Es

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha come simbolo chimico Es' è 'Einsteinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EINSTEINIO

Perchè la soluzione è Einsteinio? L'einsteinio è un elemento chimico con simbolo Es. Si trova in natura in tracce e viene usato principalmente in ricerca scientifica. La sua presenza è importante per capire meglio le proprietà di alcuni materiali e le reazioni nucleari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha come simbolo chimico Es nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Einsteinio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha come simbolo chimico Es" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Einsteinio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ha come simbolo chimico Es

Ha come simbolo chimico Es Risposta: EINSTEINIO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: E_________

E_________ Inizia con: E

E Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli I Imola N Napoli S Savona T Torino E Empoli I Imola N Napoli I Imola O Otranto

La soluzione 'Einsteinio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha come simbolo chimico Es". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.