Ha come simbolo chimico Es
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha come simbolo chimico Es' è 'Einsteinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EINSTEINIO
Perchè la soluzione è Einsteinio? L'einsteinio è un elemento chimico con simbolo Es. Si trova in natura in tracce e viene usato principalmente in ricerca scientifica. La sua presenza è importante per capire meglio le proprietà di alcuni materiali e le reazioni nucleari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha come simbolo chimico Es nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Einsteinio
Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha come simbolo chimico Es" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Einsteinio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha come simbolo chimico Es
- Risposta: EINSTEINIO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: E_________
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Einsteinio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha come simbolo chimico Es". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha per simbolo chimico Rn Ha per simbolo chimico Th Ha come simbolo chimico Li Ha come simbolo chimico Er L elemento chimico che ha per simbolo Cs
Altre definizioni collegate
Con simbolo: I fiori simbolo della festa della donna
Con chimico: Tubetto del chimico impiegato per aspirare liquidi