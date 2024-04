La Soluzione ♚ Ha per simbolo chimico Th

Curiosità su Ha per simbolo chimico th: Il neodimio è l'elemento chimico di numero atomico 60 e il suo simbolo è nd. il neodimio è un metallo appartenente al gruppo delle terre rare, o lantanidi... Il torio è l'elemento chimico di numero atomico 90 e il suo simbolo è Th. È un metallo attinoide radioattivo ed è uno degli unici due significativi elementi che si trovano ancora radioattivi naturalmente in grandi quantità come elemento primordiale (l'altro è l'uranio). Il torio è stato scoperto nel 1829 dal sacerdote e mineralogista amatoriale norvegese Morten Thrane Esmark e in seguito identificato dal chimico svedese Jöns Jacob Berzelius, che gli diede il nome di Thor, il dio norvegese del tuono. Un atomo di torio possiede 90 protoni e quindi 90 elettroni, di cui quattro elettroni di valenza. È di colore argenteo e diventa nero se ...

