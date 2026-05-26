Il casato di Pio XI

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il casato di Pio XI' è 'Ratti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RATTI

Perchè la soluzione è Ratti? Il casato di Pio XI ha radici profonde nella storia della Chiesa, portando avanti un’eredità di fede e dedizione. Ratti, come nome, si lega a questa famiglia che ha lasciato un segno importante nel contesto ecclesiastico e culturale, mantenendo viva la memoria delle proprie origini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il casato di Pio XI nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ratti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il casato di Pio XI" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ratti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il casato di Pio XI

Il casato di Pio XI Risposta: RATTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

R Roma A Ancona T Torino T Torino I Imola

La soluzione 'Ratti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il casato di Pio XI". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.