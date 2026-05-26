Il casato di Pio XI
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SOLUZIONE: RATTI
Perchè la soluzione è Ratti? Il casato di Pio XI ha radici profonde nella storia della Chiesa, portando avanti un’eredità di fede e dedizione. Ratti, come nome, si lega a questa famiglia che ha lasciato un segno importante nel contesto ecclesiastico e culturale, mantenendo viva la memoria delle proprie origini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il casato di Pio XI nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ratti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il casato di Pio XI
- Risposta: RATTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ratti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il casato di Pio XI". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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