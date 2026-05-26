S afflosciano vuotandoli

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'S afflosciano vuotandoli' è 'Otri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTRI

Perché la soluzione è Otri? Quando gli oggetti si svuotano di aria o di sostanza, si sgonfiano e perdono la loro forma originale. Questo processo avviene spesso con palloni, cuscini o altri elementi che, una volta vuotati, assumono un aspetto piatto e molle. Si può notare come gli OTRI, una volta lasciati senza aria, si appiattiscono e si adattino alla superficie su cui sono posati. È un modo naturale di lasciarli senza più energia.

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S afflosciano vuotandoli nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Otri

Per risolvere la definizione "S afflosciano vuotandoli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Otri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: S afflosciano vuotandoli

S afflosciano vuotandoli Risposta: OTRI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: O___

O___ Inizia con: O

O Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto T Torino R Roma I Imola

La soluzione 'Otri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S afflosciano vuotandoli". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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