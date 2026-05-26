S afflosciano vuotandoli
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SOLUZIONE: OTRI
Perché la soluzione è Otri? Quando gli oggetti si svuotano di aria o di sostanza, si sgonfiano e perdono la loro forma originale. Questo processo avviene spesso con palloni, cuscini o altri elementi che, una volta vuotati, assumono un aspetto piatto e molle. Si può notare come gli OTRI, una volta lasciati senza aria, si appiattiscono e si adattino alla superficie su cui sono posati. È un modo naturale di lasciarli senza più energia.
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S afflosciano vuotandoli nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Otri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: S afflosciano vuotandoli
- Risposta: OTRI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Otri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S afflosciano vuotandoli". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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