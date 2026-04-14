Borracce da nomadi

Home / Soluzioni Cruciverba / Borracce da nomadi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Borracce da nomadi' è 'Otri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTRI

Perché la soluzione è Otri? OTRI sono contenitori portatili progettati per chi si sposta frequentemente, come i nomadi, offrendo praticità e resistenza. Queste borracce sono realizzate con materiali durevoli, resistenti agli urti e alle variazioni di temperatura, ideali per accompagnare chi vive in movimento. La loro forma compatta permette di essere facilmente trasportate in zaini o tasche, garantendo sempre accesso a acqua o altre bevande. La loro funzione principale è mantenere le bevande fresche o calde durante le lunghe traversate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Borracce da nomadi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Borracce da nomadi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Otri

Per risolvere la definizione "Borracce da nomadi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Borracce da nomadi" conferma che la soluzione 'Otri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Otri

O Otranto T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Borracce da nomadi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Otri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Recipienti pieghevoliRecipienti flosciLe ghirbe dei cammellieriBorracceLe popolazioni nomadi dette anche gli uomini blu del SaharaL Augusto che cantava nei NomadiLe borracce di pelleUno dei principali gruppi di nomadi