Le sezioni dei razzi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le sezioni dei razzi' è 'Stadi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STADI
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Perché la soluzione è Stadi? Le sezioni dei razzi sono le diverse parti che compongono la struttura principale, permettendo di suddividere e organizzare i vari componenti. Questi segmenti sono fondamentali per garantire la stabilità e il funzionamento durante il volo. Gli stadi, in particolare, sono le sezioni che si sganciano una volta esauriti i propellenti, facilitando la progressione verso la destinazione. La loro configurazione è essenziale per l’efficienza del lancio.
Le sezioni dei razzi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stadi
Se la definizione "Le sezioni dei razzi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stadi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le sezioni dei razzi
- Risposta: STADI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Stadi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le sezioni dei razzi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con sezioni: Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche
Con razzi: Si fanno anche con i razzi