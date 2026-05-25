La portarono i Re Magi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La portarono i Re Magi' è 'Mirra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRRA

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Perché la soluzione è Mirra? La mirra era un profumo prezioso e aromatico portato dai Re Magi come dono per il bambino Gesù. Questo dono simbolico rappresentava la regalità e la divinità, ma anche la futura sofferenza e morte. La sua presenza tra le offerte dei Magi aggiunge un tocco di mistero e significato spirituale alla scena della natività. La mirra rimane un simbolo di sacralità e rispetto.

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La portarono i Re Magi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mirra

La definizione "La portarono i Re Magi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mirra'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La portarono i Re Magi

La portarono i Re Magi Risposta: MIRRA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

M Milano I Imola R Roma R Roma A Ancona

La soluzione 'Mirra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La portarono i Re Magi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.