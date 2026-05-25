La portarono i Re Magi
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SOLUZIONE: MIRRA
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Perché la soluzione è Mirra? La mirra era un profumo prezioso e aromatico portato dai Re Magi come dono per il bambino Gesù. Questo dono simbolico rappresentava la regalità e la divinità, ma anche la futura sofferenza e morte. La sua presenza tra le offerte dei Magi aggiunge un tocco di mistero e significato spirituale alla scena della natività. La mirra rimane un simbolo di sacralità e rispetto.
La portarono i Re Magi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mirra
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La portarono i Re Magi
- Risposta: MIRRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Li portarono a Gesù i Re Magi Uno dei doni che i Re Magi portarono al Messia Portarono doni al Messia La donarono i Magi a Gesù Un dono dei Magi
Altre definizioni collegate
Con portarono: Portarono oro incenso e mirra