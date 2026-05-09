Portarono oro incenso e mirra

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Portarono oro incenso e mirra' è 'Magi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGI

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Perché la soluzione è Magi? I Magi sono figure menzionate nei testi antichi come saggi provenienti da terre lontane, riconosciuti per aver portato doni preziosi. Tra questi doni figurano oro, incenso e mirra, simboli di ricchezza, spiritualità e regalità. La loro visita è legata a un evento importante, spesso associato alla nascita di una figura religiosa. La presenza dei Magi sottolinea l'importanza di portare doni significativi in occasioni di grande rilevanza. Questo racconto si inserisce nel contesto della tradizione natalizia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portarono oro incenso e mirra". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Portarono oro incenso e mirra nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Magi

Per risolvere la definizione "Portarono oro incenso e mirra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portarono oro incenso e mirra" conferma che la soluzione 'Magi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Magi

M Milano A Ancona G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portarono oro incenso e mirra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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