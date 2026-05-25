Ognuna ha un suo skyline di grattacieli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ognuna ha un suo skyline di grattacieli' è 'Metropoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METROPOLI

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Perché la soluzione è Metropoli? Ogni grande città si distingue per il suo paesaggio urbano, dove i grattacieli si ergono come simboli di progresso e ambizione. Questi skyline unici raccontano storie di crescita e cultura, riflettendo il carattere di chi le abita. Le metropoli sono luoghi di energia e diversità, dove il cielo si mescola con le alte costruzioni, creando un panorama inconfondibile. La loro essenza si percepisce anche di notte, quando le luci brillano intensamente.

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Ognuna ha un suo skyline di grattacieli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Metropoli

Quando la definizione "Ognuna ha un suo skyline di grattacieli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Metropoli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ognuna ha un suo skyline di grattacieli

Ognuna ha un suo skyline di grattacieli Risposta: METROPOLI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola

La soluzione 'Metropoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ognuna ha un suo skyline di grattacieli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.