Ognuna ha un suo skyline di grattacieli
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SOLUZIONE: METROPOLI
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Perché la soluzione è Metropoli? Ogni grande città si distingue per il suo paesaggio urbano, dove i grattacieli si ergono come simboli di progresso e ambizione. Questi skyline unici raccontano storie di crescita e cultura, riflettendo il carattere di chi le abita. Le metropoli sono luoghi di energia e diversità, dove il cielo si mescola con le alte costruzioni, creando un panorama inconfondibile. La loro essenza si percepisce anche di notte, quando le luci brillano intensamente.
Ognuna ha un suo skyline di grattacieli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Metropoli
Quando la definizione "Ognuna ha un suo skyline di grattacieli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Metropoli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ognuna ha un suo skyline di grattacieli
- Risposta: METROPOLI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Metropoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ognuna ha un suo skyline di grattacieli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con ognuna: Si dice che ognuna sia persa
Con grattacieli: Grattacieli medievali