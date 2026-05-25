Massima di Voltaire
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SOLUZIONE: È MOLTO PERICOLOSO AVER RAGIONE DOVE I POTENTI HANNO TORTO
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Perché la soluzione è È Molto Pericoloso Aver Ragione Dove I Potenti Hanno Torto? Voltaire ci avverte che avere ragione quando i potenti sbagliano può essere estremamente rischioso. Sottolinea l'importanza di essere cauti nel mettere in discussione chi detiene il potere, perché potrebbe portare a conseguenze spiacevoli o addirittura pericolose. La sua massima ci invita a riflettere sulla prudenza nel sostenere le proprie idee, soprattutto in contesti di ingiustizia o oppressione.
Massima di Voltaire nei cruciverba: la soluzione di 49 lettere è È Molto Pericoloso Aver Ragione Dove I Potenti Hanno Torto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Massima di Voltaire
- Risposta: È MOLTO PERICOLOSO AVER RAGIONE DOVE I POTENTI HANNO TORTO
- Lunghezza: 49 lettere
- Schema parole: 1-5-10-4-7-4-1-7-5-5
- Schema utile: È _____ __________ ____ _______ ____ _ _______ _____ _____
- Inizia con: È
- Finisce con: O
Le 49 lettere della soluzione
La soluzione 'È Molto Pericoloso Aver Ragione Dove I Potenti Hanno Torto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Massima di Voltaire". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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