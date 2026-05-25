Il foglio impiegato per gli esami scritti

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il foglio impiegato per gli esami scritti' è 'Protocollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTOCOLLO

Vuoi approfondire la risposta Protocollo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Protocollo? Il protocollo è il foglio usato durante gli esami scritti, un elemento fondamentale per organizzare le risposte e garantire una corretta valutazione. Serve a mantenere ordine e chiarezza tra le diverse parti del compito, facilitando anche la correzione da parte dei docenti. La sua presenza permette di seguire un percorso logico e strutturato durante la prova, assicurando che tutto venga consegnato in modo ordinato.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Protocollo'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il foglio impiegato per gli esami scritti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Protocollo

La soluzione associata alla definizione "Il foglio impiegato per gli esami scritti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protocollo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il foglio impiegato per gli esami scritti
  • Risposta: PROTOCOLLO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
O Otranto
T Torino
O Otranto
C Como
O Otranto
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Protocollo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il foglio impiegato per gli esami scritti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gli esami che seguono gli scritti minimo raccolta di scritti Possono essere scritti o orali Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro È impiegato come combustibile e refrigerante 

Altre definizioni collegate

Con foglio: Foglio per miniature 

Con impiegato: L impiegato in bombetta dei fumetti di Frank Dickens 

Con esami: Il Brizzi che ha diretto Notte prima degli esami 