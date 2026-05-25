Il foglio impiegato per gli esami scritti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il foglio impiegato per gli esami scritti' è 'Protocollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROTOCOLLO
Vuoi approfondire la risposta Protocollo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Protocollo? Il protocollo è il foglio usato durante gli esami scritti, un elemento fondamentale per organizzare le risposte e garantire una corretta valutazione. Serve a mantenere ordine e chiarezza tra le diverse parti del compito, facilitando anche la correzione da parte dei docenti. La sua presenza permette di seguire un percorso logico e strutturato durante la prova, assicurando che tutto venga consegnato in modo ordinato.
Il foglio impiegato per gli esami scritti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Protocollo
La soluzione associata alla definizione "Il foglio impiegato per gli esami scritti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protocollo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il foglio impiegato per gli esami scritti
- Risposta: PROTOCOLLO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Protocollo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il foglio impiegato per gli esami scritti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gli esami che seguono gli scritti minimo raccolta di scritti Possono essere scritti o orali Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro È impiegato come combustibile e refrigerante
Altre definizioni collegate
Con foglio: Foglio per miniature
Con impiegato: L impiegato in bombetta dei fumetti di Frank Dickens