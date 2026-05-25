Il foglio impiegato per gli esami scritti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il foglio impiegato per gli esami scritti' è 'Protocollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTOCOLLO

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Perché la soluzione è Protocollo? Il protocollo è il foglio usato durante gli esami scritti, un elemento fondamentale per organizzare le risposte e garantire una corretta valutazione. Serve a mantenere ordine e chiarezza tra le diverse parti del compito, facilitando anche la correzione da parte dei docenti. La sua presenza permette di seguire un percorso logico e strutturato durante la prova, assicurando che tutto venga consegnato in modo ordinato.

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Il foglio impiegato per gli esami scritti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Protocollo

La soluzione associata alla definizione "Il foglio impiegato per gli esami scritti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protocollo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il foglio impiegato per gli esami scritti

Il foglio impiegato per gli esami scritti Risposta: PROTOCOLLO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto T Torino O Otranto C Como O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

La soluzione 'Protocollo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il foglio impiegato per gli esami scritti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.