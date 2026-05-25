C è a chi piace Virginia
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SOLUZIONE: SIGARO
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Perché la soluzione è Sigaro? A chi piace Virginia spesso apprezza anche il sapore di un sigaro, trovando piacere nella sua fragranza e nelle sensazioni che offre. Per molti, accendere un sigaro diventa un modo per rilassarsi e godersi un momento di piacere, associato a ricordi o semplicemente al gusto unico. La combinazione di queste preferenze crea un’esperienza di relax e soddisfazione che molti condividono con gusto.
C è a chi piace Virginia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigaro
La definizione "C è a chi piace Virginia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigaro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: C è a chi piace Virginia
- Risposta: SIGARO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Sigaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è a chi piace Virginia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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