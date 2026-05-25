C è a chi piace Virginia

Home / Soluzioni Cruciverba / C è a chi piace Virginia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'C è a chi piace Virginia' è 'Sigaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGARO

Vuoi approfondire la risposta Sigaro? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Sigaro? A chi piace Virginia spesso apprezza anche il sapore di un sigaro, trovando piacere nella sua fragranza e nelle sensazioni che offre. Per molti, accendere un sigaro diventa un modo per rilassarsi e godersi un momento di piacere, associato a ricordi o semplicemente al gusto unico. La combinazione di queste preferenze crea un’esperienza di relax e soddisfazione che molti condividono con gusto.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sigaro' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

C è a chi piace Virginia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigaro

La definizione "C è a chi piace Virginia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigaro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: C è a chi piace Virginia

C è a chi piace Virginia Risposta: SIGARO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

S Savona I Imola G Genova A Ancona R Roma O Otranto

La soluzione 'Sigaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è a chi piace Virginia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.