C è a chi piace Virginia

Paola Cammarota | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'C è a chi piace Virginia' è 'Sigaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGARO

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Perché la soluzione è Sigaro? A chi piace Virginia spesso apprezza anche il sapore di un sigaro, trovando piacere nella sua fragranza e nelle sensazioni che offre. Per molti, accendere un sigaro diventa un modo per rilassarsi e godersi un momento di piacere, associato a ricordi o semplicemente al gusto unico. La combinazione di queste preferenze crea un’esperienza di relax e soddisfazione che molti condividono con gusto.

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C è a chi piace Virginia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigaro

La definizione "C è a chi piace Virginia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigaro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: C è a chi piace Virginia
  • Risposta: SIGARO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
G Genova
A Ancona
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Sigaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è a chi piace Virginia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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