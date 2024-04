La Soluzione ♚ Gli piace poltrire

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Gli piace poltrire. OZIOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Gli piace poltrire: I pensieri oziosi di un ozioso: libro per un'oziosa vacanza (titolo originale inglese Idle Thoughts of an Idle Fellow, a book for an idle holiday) è un libro umoristico pubblicato nel 1886 da Jerome Klapka Jerome. Dedicato alla sua compagna di ozi, la pipa, esso si presenta come una raccolta di 14 racconti e brevi saggi, che offrono lo spunto per considerazioni su vari argomenti, come la bolletta, i nervi, la vanità, la pigrizia, l'amore, il tempo e così via visti da uno scapolo, sintetizzando piccoli vizi e virtù della borghesia dell'epoca. Fu il secondo libro di questo autore (dopo On the Stage—and Off, del 1885) e contribuì a fare di lui ...

