La Soluzione ♚ Vende prodotti da assemblare La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LEGO

Curiosità su Vende prodotti da assemblare: The Lego Group (il cui marchio viene reso graficamente come LEGO) è un'azienda danese produttrice di giocattoli fondata nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen; è nota internazionalmente per la sua linea di mattoncini assemblabili la cui produzione iniziò nel 1949, ma soltanto nel 1958 essi assunsero la particolare forma che ne caratterizzerà l'assemblaggio; il nome venne ideato nel 1934 dall'unione delle parole danesi "leg godt" che significa "gioca bene".

