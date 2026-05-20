Una dote del prudente

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una dote del prudente' è 'Oculatezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCULATEZZA

La risposta Oculatezza è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Oculatezza? L'oculatezza è una qualità del prudente che si manifesta nella capacità di agire con cautela e saggezza, valutando attentamente le situazioni prima di prendere decisioni. Questa dote permette di evitare rischi inutili e di affrontare le circostanze in modo equilibrato, mantenendo sempre un atteggiamento riflessivo. L'oculatezza si traduce in un comportamento moderato e ponderato, essenziale per affrontare le sfide quotidiane con serenità e responsabilità. È una virtù che guida le scelte più importanti della vita.

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Una dote del prudente nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Oculatezza

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una dote del prudente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oculatezza'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una dote del prudente
  • Risposta: OCULATEZZA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: O_________
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

O Otranto
C Como
U Udine
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli
Z Zara
Z Zara
A Ancona

La soluzione 'Oculatezza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una dote del prudente". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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