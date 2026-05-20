Una dote del prudente
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SOLUZIONE: OCULATEZZA
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Perché la soluzione è Oculatezza? L'oculatezza è una qualità del prudente che si manifesta nella capacità di agire con cautela e saggezza, valutando attentamente le situazioni prima di prendere decisioni. Questa dote permette di evitare rischi inutili e di affrontare le circostanze in modo equilibrato, mantenendo sempre un atteggiamento riflessivo. L'oculatezza si traduce in un comportamento moderato e ponderato, essenziale per affrontare le sfide quotidiane con serenità e responsabilità. È una virtù che guida le scelte più importanti della vita.
Una dote del prudente nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Oculatezza
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una dote del prudente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oculatezza'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una dote del prudente
- Risposta: OCULATEZZA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: O_________
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Oculatezza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una dote del prudente". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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