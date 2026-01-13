Malattia prudente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Malattia prudente' è 'Orticaria'.

SOLUZIONE: ORTICARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Malattia prudente" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malattia prudente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Orticaria? L'orticaria è una condizione caratterizzata da improvvisi pomfi rossi e pruriginosi sulla pelle, spesso causati da reazioni allergiche o stress. La persona colpita può sviluppare sintomi intensi e improvvisi, dimostrando prudenza nel evitare allergeni o situazioni che potrebbero scatenarla. Questa reazione richiede attenzione e cautela, poiché può peggiorare con i contatti o stimoli sconosciuti. La prudenza è fondamentale per gestire e prevenire le complicazioni di questa condizione cutanea.

La definizione "Malattia prudente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malattia prudente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Orticaria:

O Otranto R Roma T Torino I Imola C Como A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malattia prudente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

