Tale da prestarsi a interpretazioni diverse

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tale da prestarsi a interpretazioni diverse' è 'Ambiguo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMBIGUO

La risposta Ambiguo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ambiguo? La parola amiguo si riferisce a qualcosa che può essere interpretato in modi diversi, a seconda del contesto o della prospettiva di chi lo osserva. Questo termine è spesso usato per descrivere situazioni, messaggi o comportamenti che non sono chiari o che lasciano spazio a diverse interpretazioni. La sua natura polisemica può generare dubbi o malintesi, poiché non vi è una sola lettura corretta. Per questo motivo, si dice che una comunicazione ambigua sia facilmente fraintesa o aperta a molteplici significati.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Ambiguo'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Tale da prestarsi a interpretazioni diverse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ambiguo

Quando la definizione "Tale da prestarsi a interpretazioni diverse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ambiguo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Tale da prestarsi a interpretazioni diverse
  • Risposta: AMBIGUO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
M Milano
B Bologna
I Imola
G Genova
U Udine
O Otranto

La soluzione 'Ambiguo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tale da prestarsi a interpretazioni diverse". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sono diverse nell erede Tale è la carnagione mediterranea Tale è l argomento inconsistente Tale è l uomo come animale Diverse per poco 

Altre definizioni collegate

Con interpretazioni: Che è suscettibile di varie interpretazioni 

Con diverse: Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda 