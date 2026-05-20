Tale da prestarsi a interpretazioni diverse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tale da prestarsi a interpretazioni diverse' è 'Ambiguo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMBIGUO

La risposta Ambiguo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ambiguo? La parola amiguo si riferisce a qualcosa che può essere interpretato in modi diversi, a seconda del contesto o della prospettiva di chi lo osserva. Questo termine è spesso usato per descrivere situazioni, messaggi o comportamenti che non sono chiari o che lasciano spazio a diverse interpretazioni. La sua natura polisemica può generare dubbi o malintesi, poiché non vi è una sola lettura corretta. Per questo motivo, si dice che una comunicazione ambigua sia facilmente fraintesa o aperta a molteplici significati.

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Tale da prestarsi a interpretazioni diverse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ambiguo

Quando la definizione "Tale da prestarsi a interpretazioni diverse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ambiguo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tale da prestarsi a interpretazioni diverse

Tale da prestarsi a interpretazioni diverse Risposta: AMBIGUO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona M Milano B Bologna I Imola G Genova U Udine O Otranto

La soluzione 'Ambiguo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tale da prestarsi a interpretazioni diverse". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.