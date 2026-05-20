Tale da prestarsi a interpretazioni diverse
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SOLUZIONE: AMBIGUO
La risposta Ambiguo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Ambiguo? La parola amiguo si riferisce a qualcosa che può essere interpretato in modi diversi, a seconda del contesto o della prospettiva di chi lo osserva. Questo termine è spesso usato per descrivere situazioni, messaggi o comportamenti che non sono chiari o che lasciano spazio a diverse interpretazioni. La sua natura polisemica può generare dubbi o malintesi, poiché non vi è una sola lettura corretta. Per questo motivo, si dice che una comunicazione ambigua sia facilmente fraintesa o aperta a molteplici significati.
Tale da prestarsi a interpretazioni diverse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ambiguo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tale da prestarsi a interpretazioni diverse
- Risposta: AMBIGUO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ambiguo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tale da prestarsi a interpretazioni diverse". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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