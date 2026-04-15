Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda' è 'Sinestesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINESTESIA

Perché la soluzione è Sinestesia? La sinestesia rappresenta un fenomeno in cui sensazioni appartenenti a sfere diverse si intrecciano, creando un'esperienza multisensoriale unica. Attraverso questa condizione, i suoni possono assumere colori, le parole possono evocare odori o sapori, e le sensazioni visive si mescolano con quelle tattili. Questa fusione di sensazioni distorce le modalità tradizionali di percezione, portando a interpretazioni più complesse e ricche del mondo circostante. La sinestesia rende la percezione un mosaico di stimoli connessi tra loro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sinestesia

Quando la definizione "Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda" conferma che la soluzione 'Sinestesia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sinestesia

S Savona I Imola N Napoli E Empoli S Savona T Torino E Empoli S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una metafora in cui si uniscono sensazioni diverse ad es. luce fredda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sinestesia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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