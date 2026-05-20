Lo sono le cose che mi appartengono

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lo sono le cose che mi appartengono' è 'Mie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIE

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Lo sono le cose che mi appartengono nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mie

Per risolvere la definizione "Lo sono le cose che mi appartengono", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono le cose che mi appartengono
  • Risposta: MIE
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: M__
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 3 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Mie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le cose che mi appartengono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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