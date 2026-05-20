Lo sono le cose che mi appartengono
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SOLUZIONE: MIE
Lo sono le cose che mi appartengono nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mie
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono le cose che mi appartengono
- Risposta: MIE
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: M__
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Mie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le cose che mi appartengono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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