Riforniscono le tipografie

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Riforniscono le tipografie' è 'Cartai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTAI

La risposta Cartai è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Cartai? I cartai sono soggetti che riforniscono le tipografie di carta e materiali di stampa necessari per la produzione di libri, riviste e altri prodotti editoriali. La loro attività consiste nel fornire le materie prime essenziali per il processo di stampa, garantendo la qualità e la disponibilità dei materiali richiesti dalle tipografie. La collaborazione tra cartai e tipografie è fondamentale per assicurare un flusso continuo di produzione e soddisfare le esigenze del mercato editoriale. La loro presenza è indispensabile nel settore della stampa.

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Riforniscono le tipografie nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cartai

In presenza della definizione "Riforniscono le tipografie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cartai'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Riforniscono le tipografie
  • Risposta: CARTAI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
T Torino
A Ancona
I Imola

La soluzione 'Cartai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riforniscono le tipografie". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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