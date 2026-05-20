Riforniscono le tipografie
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SOLUZIONE: CARTAI
La risposta Cartai è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Cartai? I cartai sono soggetti che riforniscono le tipografie di carta e materiali di stampa necessari per la produzione di libri, riviste e altri prodotti editoriali. La loro attività consiste nel fornire le materie prime essenziali per il processo di stampa, garantendo la qualità e la disponibilità dei materiali richiesti dalle tipografie. La collaborazione tra cartai e tipografie è fondamentale per assicurare un flusso continuo di produzione e soddisfare le esigenze del mercato editoriale. La loro presenza è indispensabile nel settore della stampa.
Riforniscono le tipografie nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cartai
In presenza della definizione "Riforniscono le tipografie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cartai'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Riforniscono le tipografie
- Risposta: CARTAI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cartai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riforniscono le tipografie". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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