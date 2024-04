La Soluzione ♚ I rifornitori delle tipografie La definizione e la soluzione di 6 lettere: I rifornitori delle tipografie. CARTAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I rifornitori delle tipografie: La carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate. Si presenta nella forma di fogli sottili. Può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti e diversi additivi. Sostantivo Significato e Curiosità su: La carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate. Si presenta nella forma di fogli sottili. Può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti e diversi additivi. carta ( approfondimento) f sing (pl.: carte) (chimica) materiale fibroso ottenuto da un impasto di cellulosa Riciclare la carta è molto importante. (per estensione) foglio scritto, stampato (senso figurato) dichiarazione formale di principi o di un programma politico La carta dei diritti dell'uomo. carta d'identità: documento, corredato da foto e dati anagrafici, rilasciato dal comune che attesta la residenza di un individuo nel medesimo carta carbone: carta fine, rivestita su una dei suoi due lati da una patina colorata utilizzata per ricavare copie da un originale carta moneta: vedi cartamoneta carta bollata: foglio fornito di marca da bollo carta di credito: tessera della banca per acquisti del cliente e consumatore presso negozi, via-internet, in ristoranti, ecc Sillabazione càr | ta Pronuncia IPA: /'karta/ Etimologia / Derivazione dal latino charta (dal greco t), che indicava il foglio di papiro, charta papyri Citazione Sinonimi foglio, pagina

(burocrazia) documento, attestato, certificato, atto

documento, attestato, certificato, atto (di princìpi) statuto, dichiarazione, costituzione, ordinamento, legge

statuto, dichiarazione, costituzione, ordinamento, legge (al ristorante) menu

menu ( geografia ) mappa, cartina, pianta, planimetria, topografia

mappa, cartina, pianta, planimetria, topografia (moneta cartacea) banconota, biglietto, cartamoneta

banconota, biglietto, cartamoneta (specialmente al plurale) scritto, lettera,

scritto, lettera, (senso figurato) possibilità, chance, occasione, risorsa ' Parole derivate accartocciare, cartapecora, cartapesta, cartastraccia, cartiera, cartolaio, cartoleria, cartoccio, cartella, cartello, cartoccio, cartomanzia, cartuccia, cartucciera, carteggio, incarto, incartamento, passacarte, scartavetrare, scartavetrata, scartoccio, scartoffia, scarto Termini correlati tessera Proverbi e modi di dire dare carta bianca: concedere totale libertà di scelta ma, talvolta, espressione utilizzata per disinteressarsi in merito a qualcosa che si vuole compiuto da altri Altre Definizioni con cartai; rifornitori; tipografie; Il mazziere di Dario Argento; Vendono bobine; Cerca altre soluzioni cruciverba

