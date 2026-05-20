Ricordano le rane

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ricordano le rane' è 'Rospi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSPI

La risposta Rospi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Rospi? I rospi sono piccoli anfibi che si distinguono per la loro pelle ruvida e il caratteristico verso. La loro voce ricorda quella delle rane, ma si differenzia per il suono più profondo e meno melodioso. Durante la stagione degli accoppiamenti, i rospi emettono richiami forti e persistenti per attirare le femmine. Questo richiamo acustico è fondamentale per la loro riproduzione e permette di riconoscere la presenza di questi animali anche a distanza. La loro voce è un segno di stagione e di habitat umidi.

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Ricordano le rane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rospi

Quando la definizione "Ricordano le rane" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rospi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ricordano le rane
  • Risposta: ROSPI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
S Savona
P Padova
I Imola

La soluzione 'Rospi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricordano le rane". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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