Ricordano le rane
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SOLUZIONE: ROSPI
La risposta Rospi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Rospi? I rospi sono piccoli anfibi che si distinguono per la loro pelle ruvida e il caratteristico verso. La loro voce ricorda quella delle rane, ma si differenzia per il suono più profondo e meno melodioso. Durante la stagione degli accoppiamenti, i rospi emettono richiami forti e persistenti per attirare le femmine. Questo richiamo acustico è fondamentale per la loro riproduzione e permette di riconoscere la presenza di questi animali anche a distanza. La loro voce è un segno di stagione e di habitat umidi.
Ricordano le rane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rospi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ricordano le rane
- Risposta: ROSPI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Rospi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricordano le rane". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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