Piuttosto che invece di

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piuttosto che invece di' è 'Anziché'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANZICHÉ

La risposta Anziché è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Anziché? La parola ANZICHÉ viene utilizzata per esprimere un'idea di preferenza o sostituzione tra due scelte. Essa indica che si preferisce un'opzione a un'altra, spesso in un contesto temporale o logico, sottolineando un cambiamento rispetto a una situazione precedente. La sua funzione è quella di evidenziare una differenza tra un'azione o un pensiero e un'altra, suggerendo un'alternativa più adatta o più corretta. La comprensione di questo termine permette di arricchire la propria espressione linguistica.

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Piuttosto che invece di nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anziché

Per risolvere la definizione "Piuttosto che invece di", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anziché'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Piuttosto che invece di

Piuttosto che invece di Risposta: ANZICHÉ

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: É

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli Z Zara I Imola C Como H Hotel É -

La soluzione 'Anziché' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piuttosto che invece di". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.