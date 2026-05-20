Piuttosto che invece di
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piuttosto che invece di' è 'Anziché'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANZICHÉ
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Perché la soluzione è Anziché? La parola ANZICHÉ viene utilizzata per esprimere un'idea di preferenza o sostituzione tra due scelte. Essa indica che si preferisce un'opzione a un'altra, spesso in un contesto temporale o logico, sottolineando un cambiamento rispetto a una situazione precedente. La sua funzione è quella di evidenziare una differenza tra un'azione o un pensiero e un'altra, suggerendo un'alternativa più adatta o più corretta. La comprensione di questo termine permette di arricchire la propria espressione linguistica.
Piuttosto che invece di nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anziché
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piuttosto che invece di
- Risposta: ANZICHÉ
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: É
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Anziché' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piuttosto che invece di". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con piuttosto: Piuttosto scadente
Con invece: Invece di Banca di Siena