Piuttosto scadente

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piuttosto scadente' è 'Mediocre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDIOCRE

Perché la soluzione è Mediocre? Il termine MEDIOCRE descrive qualcosa di qualità inferiore o poco soddisfacente, spesso associato a risultati o prestazioni che non raggiungono uno standard elevato. Questa parola si riferisce a situazioni, persone o opere che mancano di eccellenza e si collocano nella media, senza distinguersi particolarmente. La sua connotazione negativa suggerisce una mancanza di impegno o di talento superiore. In molti casi, essere considerati mediocri può influenzare la percezione generale e le opportunità di miglioramento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piuttosto scadente". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Piuttosto scadente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mediocre

In presenza della definizione "Piuttosto scadente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piuttosto scadente" conferma che la soluzione 'Mediocre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mediocre

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto C Como R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piuttosto scadente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mediocre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tale da non soddisfareDi qualità ordinariaDi scarsa qualitàUna quota scadenteMediocre scadenteScadente per qualitàScadente nella corsaPiuttosto esiguo