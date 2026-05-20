Il nome della Ferrante
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome della Ferrante' è 'Elena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ELENA
La risposta Elena è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Elena? Elena è un nome femminile di origine greca, derivato da
Il nome della Ferrante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elena
Se la definizione "Il nome della Ferrante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elena'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il nome della Ferrante
- Risposta: ELENA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Elena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome della Ferrante". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il nome di Matthau Un nome di donna poco diffuso Un nome da Vichinghi Informazioni sensibili come il nome e il cognome Il nome anagramma di Dai
Altre definizioni collegate
Con ferrante: La pedante moglie di don Ferrante