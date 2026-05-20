Il nome della Ferrante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome della Ferrante' è 'Elena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELENA

La risposta Elena è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Elena? Elena è un nome femminile di origine greca, derivato da

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Il nome della Ferrante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elena

Se la definizione "Il nome della Ferrante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elena'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il nome della Ferrante

Il nome della Ferrante Risposta: ELENA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: E____

E____ Inizia con: E

E Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli L Livorno E Empoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Elena' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome della Ferrante". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.