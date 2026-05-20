Limaccioso melmoso
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SOLUZIONE: FANGOSO
La risposta Fangoso è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Fangoso? La parola Fangoso descrive un terreno o una superficie ricoperta di fango e melma, caratterizzata da una consistenza vischiosa e appiccicosa. Questo aggettivo si riferisce a ambienti umidi e spesso poco stabili, dove il terreno si presenta compatto e appesantito dall’umidità. La sua natura limacciosa lo rende difficile da attraversare e spesso associato a zone paludose o di recente alluvione. La parola evidenzia quindi la caratteristica di un suolo melmoso e viscoso.
Limaccioso melmoso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fangoso
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Limaccioso melmoso
- Risposta: FANGOSO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Fangoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Limaccioso melmoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Fango limaccioso Fangoso limaccioso Limaccioso pieno di melma Melmoso Acquitrinoso melmoso
Altre definizioni collegate
Con limaccioso: Limaccioso pieno di melma
Con melmoso: Fertilizzante fondo melmoso