Limaccioso melmoso

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Limaccioso melmoso' è 'Fangoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANGOSO

La risposta Fangoso è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fangoso? La parola Fangoso descrive un terreno o una superficie ricoperta di fango e melma, caratterizzata da una consistenza vischiosa e appiccicosa. Questo aggettivo si riferisce a ambienti umidi e spesso poco stabili, dove il terreno si presenta compatto e appesantito dall’umidità. La sua natura limacciosa lo rende difficile da attraversare e spesso associato a zone paludose o di recente alluvione. La parola evidenzia quindi la caratteristica di un suolo melmoso e viscoso.

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Limaccioso melmoso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fangoso

Per risolvere la definizione "Limaccioso melmoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fangoso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Limaccioso melmoso
  • Risposta: FANGOSO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: F______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
N Napoli
G Genova
O Otranto
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Fangoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Limaccioso melmoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con limaccioso: Limaccioso pieno di melma 

Con melmoso: Fertilizzante fondo melmoso 