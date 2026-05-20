Limaccioso melmoso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Limaccioso melmoso' è 'Fangoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANGOSO

La risposta Fangoso è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fangoso? La parola Fangoso descrive un terreno o una superficie ricoperta di fango e melma, caratterizzata da una consistenza vischiosa e appiccicosa. Questo aggettivo si riferisce a ambienti umidi e spesso poco stabili, dove il terreno si presenta compatto e appesantito dall’umidità. La sua natura limacciosa lo rende difficile da attraversare e spesso associato a zone paludose o di recente alluvione. La parola evidenzia quindi la caratteristica di un suolo melmoso e viscoso.

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Limaccioso melmoso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fangoso

Per risolvere la definizione "Limaccioso melmoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fangoso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Limaccioso melmoso

Limaccioso melmoso Risposta: FANGOSO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: F______

F______ Inizia con: F

F Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona N Napoli G Genova O Otranto S Savona O Otranto

La soluzione 'Fangoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Limaccioso melmoso". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.